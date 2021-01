Ognjeni zublji ponoči zajeli kar dva poslovna objekta

Ognjeni zublji so ponoči zajeli kar dve podjetji, stari del tovarne Treves v Biču pri Trebnjem in silos za žagovino podjetja Riko Hiše v Ribnici. Tam je zagorelo okoli druge ure ponoči, po prvih informacijah pa ni šlo za namerno kaznivo dejanje. Za več kot milijon evrov škode pa naj bi bilo v Biču, kjer je malo pred tretjo uro ponoči ogenj zajel proizvodne in pisarniške prostore podjetja, kjer izdelujejo avtomobilske sestavne dele. Nemudoma so evakuirali sosednje prebivalce, saj sta ob objektu tudi dva plinohrama, le nekaj metrov stran pa še bencinska črpalka.