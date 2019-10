Žalosten dan za Japonsko. Na otoku Okinava so ognjeni zublji do tal požrli znameniti, skoraj 500 let star grad Šuri. Gasilci so bili proti ognju popolnoma nemočni, od stavbe, ki je bila razglašena za narodno bogastvo, pa je ostalo le malo. Grad, ki je sicer služil za protokolarne namene japonske politike, je bil do tal požgan že v času druge svetovne vojne.