Ognjeni zublji v Avstraliji vidni iz vesolja

Gasilci se v Avstraliji borijo z ognjenimi zublji. Oblasti svarijo, da se bodo zaradi suhega in vetrovnega vremena požari še širili in ogrožali domove in življenja prebivalcev. Doslej so požari neverjetnih razsežnosti zahtevali tri življenja, več kot 100 ljudi pa je ostalo brez strehe nad glavo.

Avstralija se pripravlja na izbruh novih požarov. Neugodne vremenske razmere in močni vetrovi bi lahko danes vodili k razvoju in razširitvi novih požarov, opozarjajo. Obsežno območje na vzhodu Avstralije, vključno s Sydneyjem, se tako pripravlja na ene najhujših požarov v zgodovini države. Kot namreč svarijo oblasti, bodo termometri pokazali tudi do 37 stopinj Celzija, prav tako pa je nepredvidljiva smer pihanja močnega vetra. Gasilci se z ognjem borijo na območju okoli 1.000 km vzdolž severne obale Novega južnega Walesa, pri čemer več požarov presega 100.000 hektarjev, poroča BBC.Ogenj na tem območju je uničil trikrat več površine kot lanski požari v celem letu, poroča CNN. 'Dim je tako gost, da z letala ne vidiš tal' Potnik na letalu, ki je letel nad Novim južnim Walesom je preko družbenega omrežja Twitter delil posnetek iz zraka, ki kaže, da se iz letala zaradi goste odeje dima ne vidi tal. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Prav tako je fotografije, ki kažejo razsežnosti požarov, objavila Nasa. Nasini posnetki požara. FOTO: AP Na širšem območju Sydneyja so včeraj zaradi obsežnih požarov v naravi razglasili stanje naravne katastrofe, prebivalce pa posvarili pred veliko nevarnostjo. Gre za najvišjo stopnjo opozorila pred nevarnostjo požarov. Tokrat je prvič, da se s tako nevarnostjo sooča največje avstralsko mesto. Ogenj se je že na nekaj kilometrov približal središču Sydneyja, največjega avstralskega mesta. Gasilci s posebnimi letali po drevesih in strehah pršijo snov, ki naj bi upočasnila širjenje požarov. Po navedbah oblasti je eden od požarov v mestu pod nadzorom, eden pa je ušel izpod nadzora. Na posnetkih iz zraka je videti, kako gori evkaliptusov gozd na severnem obrobju Sydneyja, kakih 15 kilometrov iz središča mesta. Tamkajšnje oblasti sicer ne pričakujejo, da bo požar neposredno ogrozil prebivalce mesta, so pa izdale opozorilo zaradi gostega dima. Umrli trije ljudje, več kot 100 ljudi brez domov Doslej so zaradi požarov umrli trije ljudi, več kot 100 ljudi je ostalo brez domov. Ognjeni zublji ogrožajo tudi bogato floro in favno, poginilo je okoli 350 koal, kar je še en udarec za to živalsko vrsto, ki je vedno bolj ogrožena. V naravnem rezervatu je bilo pred požarom sicer 600 koal. "Je kot krematorij," je dejala predsednica organizacije, ki se bori za zaščito koal. Oblasti prebivalce svarijo, da se bodo požari hitro širili in ogrožali življenja ljudi. FOTO: AP Strokovnjaki pojasnjujejo, da se koale pogosto zadržujejo na vrhu dreves, ko pa se spustijo na tla, pa običajno dobijo hude opekline. Požari so že tako ogroženo populacijo koal postavili pod dodaten pritisk, saj bodo ognjeni zublji močno skrčili njihov življenjski prostor, piše CNN. V Novem južnem Walesu, kjer se razmere še poslabšujejo, so morali v zadnjih urah poleg že zaprtih 600 šol, zapreti še osem osnovnih šol in eno srednjo šolo. Število nenadzorovanih požarov se je zdaj povzpelo na 40, na tem območju pa skupno divja kar 71 požarov. Oblasti prebivalce svarijo, da se bodo požari hitro širili in ogrožali življenja ljudi. Na tem območju je približno šest milijonov prebivalcev. Prebivalce pozivajo, da spremljajo situacijo in se pravočasno evakuirajo. Po vsej zvezni državi je poleg šol zaprtih tudi več nacionalnih parkov, velja popolna prepoved kurjenja na prostem, prebivalcem več območij pa so svetovali, naj razmislijo o evakuaciji.