Posledice požara primerljive z opustošenjem po Katrini

FOTO: AP Pozno v torek so kalifornijske oblasti sporočile, da so našli že 50 smrtnih žrtev uničujočega požara. 48 ljudi je umrlo v požaru Camp, Woosley, požar v okolici Los Angelesa, pa je zahteval dve smrtni žrtvi. Številne še vedno pogrešajo, teh naj bi bilo več kot 200, seznam imen pa bo objavljen v prihodnjih urah. Zaradi požara so morali evakuirati že več kot 200.000 prebivalcev. FOTO: AP Najhujši požar v zgodovini Kalifornije še vedno ne pojenja, kljub temu pa je gasilcem uspelo obvladati 35 odstotkov požara. Meteorologi sicer napovedujejo, da se bodo močni vetrovi v naslednjih dneh nekoliko umirili, z začetkom prihodnjega tedna pa naj bi padlo tudi nekaj dežja. Najhuje je trenutno na severu zvezne države blizu mesta Stirling City, ker pa se je vidljivost izboljšala so okoli 8.000 gasilcem na pomoč priskočila tudi letala – med drugim Boeing 747, ki ga je za potrebe obvladovanja večjih požarov pred meseci kupila kalifornijska gasilska enota. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Po zadnjih podatkih je uničenih več kot 7.600 objektov, večina le teh je še nedavno stala v mestecu Paradise s 27.000 prebivalci, ki ga je uničujoči požar popolnoma uničil. Požar je sicer že presegel obseg najhujšega požara izpred 100 let, Daryl Osby, ki je profesionalni gasilec že 30 let, pa je katastrofalne posledice požara primerjal z opustošenjem, ki ga je za seboj pustil orkan Katrina. Številni svojci svoje družinske člane še vedno pogrešajo. FOTO: AP Medtem se nekateri prebivalci skušajo vrniti v svoje domove, ali bolje rečeno preveriti, kaj jim je še ostalo, a oblasti le to zaradi povečane nevarnosti odsvetujejo. Žalostne zgodbe prebivalcev uničenega mesta Paradise Pričevanja prebivalcev mesta Paradise pa pripovedujejo žalostne zgodbe. Justin Bartek je v požaru izgubil hišo, kjer je odraščal, prav tako je svoje domovanje izgubila njegova sestra. Bartek je poudaril, da ga skrbi stanje njegovega očeta, ki je še vedno živel v hiši. "Njegov svet se je obrnil na glavo. Žara z ostanki moje pokojne matere so ostali v hiši, ki jo je požgal požar. Zelo težko je, predvsem mojemu očetu." Številnim prebivalcem mesteca Paradise je ostalo le še golo življenje. FOTO: AP Nichole Jolly je medijem povedala, da je mislila, da se je njeno življenje končalo, potem ko so ognjeni zublji zajeli njen avto. Nekako ji je uspelo pobegniti. "Če boš umrl, umri med bojem," je s solznimi očmi pripovedovala Jollyjeva. Vzrok za požar ostaja neznan Vzrok za požar medtem še vedno ostaja neznan. Oblasti preiskujejo dve družbi, ki sta poročali o incidentih tik pred izbruhom požara. Skoraj 15 minut, preden je izbruhnil požar Camp, je podjetje PG&E, ki dobavlja električno energijo, sporočilo, da je zaznalo izpad daljnovoda. V okrožju Ventura, kjer je izbruhnil požar Woosley, pa je podjetje SoCal Edison prav tako zaznalo določene nepravilnosti na električni napeljavi.