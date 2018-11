Požari z domov pregnali tudi Gerarda Butlerja in Lady Gaga

Požar Camp se je razširil na 440 kvadratnih kilometrov površin in je 25-odstotno omejen. V uničeni Paradise so prispele tudi ekipe antropologov, ki skušajo identificirati ostanke kosti, približno 230 ljudi pogrešajo. Večina prebivalcev Paradisa se je zatekla v mesto Chico, kjer že primanjkuje življenjskih potrebščin.

Drugi največji požar, ki trenutno divja po Kaliforniji, je na jugu države zajel 337 kvadratnih kilometrov površin in je le desetodstotno omejen. Ta požar uničuje Malibu, kjer so graščine bogatih in slavnih. Med begunce so se med drugim vpisali Lady Gaga, Gerard Butler, Kim Kardashian in drugi. Požar je do nedelje zvečer zahteval najmanj dve smrtni žrtvi.