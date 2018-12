Ognjenik po izbruhu občutno manjši

Ob izbruhu je velik del kraterja indonezijskega ognjenika zdrsnil v morje. Znanstveniki so količino kamenja, pepela in drugega materiala izračunali na podlagi satelitskih posnetkov, med drugim z radarskega satelita Sentinel-1 Evropske unije in nemške platforme TerraSAR-X. Kot so ugotovili, je Anak Krakatau prejšnji teden izgubil okoli dve tretjini višine in volumna.