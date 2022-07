Ograja na meji pada, vzdrževanje je Slovenijo stalo ogromno denarja

Sedem let je bilo potrebnih, v katerih so se zamenjali trije predsedniki vlad, da Slovenija v 21. stoletju in kot članica Evropske unije, torej skupine držav z najbolj demokratičnimi vrednotami na svetu, vendarle podira ograjo z rezilno žico na južni meji. Ograjo na meji s Hrvaško je sicer v času množičnih migracij leta 2015 začela postavljati vlada Mira Cerarja. Zdaj pa jo bo Slovenska vojska vsak delovni dan odstranila od 150 do 200 metrov. Z žičnato ograjo je ograjene 51 kilometrov meje, 143 kilometrov meje pa obdaja panelna ograja. Opozicija je kritična, da ob odstranjevanju ograje ni bila narejena varnostna ocena, kar je ministrica za notranje zadeve zavrnila in dodala, da bodo žičnato ograjo nadomestili s spremenjeno taktiko in metodiko dela, z večjo uporabo tehničnih sredstev, napotovanjem dodatnega kadra. Samo v maju je sicer vzdrževanje začasnih tehničnih ovir, kot jim je politika lepo rekla, državo stalo več kot 400.000 evrov.