Verjetno ste se že kdaj vprašali, kam vse zares gre davkoplačevalski denar. V Nemčiji je fundacija davkoplačevalcev pred kratkim objavila letno poročilo, ki zajema bizarne in neučinkovite projekte, plačane z državnim denarjem. Med njimi so ogrevan most za pešce in kolesarje, kar jih moti predvsem v luči trenutne energetske krize, neuporabno krožišče za avtobuse in prevoz osnovnošolcev v šolo s taksiji.