Ogromen val s seboj odnesel balkone

Največjega izmed Kanarskih otokov, Tenerife, je prizadelo močno neurje. Zaradi pobesnelega morja so morale oblasti evakuirati 39 oseb na dveh različnih lokacijah, poroča RT. Med evakuiranimi je tudi 15 ljudi, ki so počitnice preživljali v obalnem mestu Mesa del Mar. Posnetki prikazujejo apartmajski blok v omenjenem mestu, ki ga zajamejo visoki valovi, ki s seboj odnesejo cele balkone.

Oblasti so v mestu omejile dostop do okoli 67 apartmajev. Prav tako so evakuirale 24 oseb v mestu Garachico, saj je v apartmajskem bloku voda poplavila nekatere dele in pokvarila dvigalo.