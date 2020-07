Ogroženo nadaljevanje lige NBA?

Situacija v ligi NBA je precej negotova. Najnovejše informacije prihajajo iz tabora dveh ekip najmočnejše košarkarske lige na svetu. Milwaukee Bucksi in Sacramento Kingsi so po prejetju rezultatov testov za koronavirus zaprli dvorani. A to je le nadaljevanje številčnih težav, s katerimi se spopadajo ekipe lige NBA. Dvorane so namreč pred tem zaprle že številne druge ekipe. Mar to pomeni, da je ogroženo tudi nadaljevanje lige NBA?