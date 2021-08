Po tretjem pasu mimo Ljubljane, po drugem tiru v Kamnik in po hitri progi v Maribor

" Treba je vedeti, da je Dars v letošnjem poletju prodal za 16 odstotkov več kratkotrajnih vinjet kot leta 2019, torej pred epidemijo, " je takoj postregel s podatkom, ki vsaj delno pojasnjuje poletne gneče. " To pomeni, da so se iz zalednih držav, Avstrije, Nemčije, Slovaške, češke, Madžarske prebivalci odločali, da bodo dopustovali na Jadranu in posledično to pomeni večje zastoje na slovenskih cestah. "

Drugi "prijem" v boju proti gnečam na cesti, ta bi razbremenil predvsem mestne vpadnice v jutranjih in popoldanskih konicah, pa je krepitev železniške infrastrukture, je ocenil sogovornik. Za zdaj spodbude, da bi več uporabljali javni promet, ob slabih povezavah večinoma naletijo na gluha ušesa.

"Javni potniški promet, zlasti pa železnica mora poznati hrbtenica našega prevoza. Naša železniška infrastruktura ta trenutek dejansko spominja na muzej na prostem," je Vrtovec slikovito opisal klavrno stanje železnic, v katere se končno več vlaga. "V enem letu smo obnovili celotno gorenjsko progo od Kranja do Jesenic, vključujoč predor Karavanke, začenjamo z obnovo povezave od Ljubljane do Brezovice in od Brezovice do Borovnice. To so zelo zastarele proge. Prav tako pa tudi z drugim tirom železniške povezane od Ljubljane do Domžal in od Domžal do Kamnika," je naštel. "Imamo tudi načrte, kako vzpostaviti hitro železniško povezavo, koridor, da bi lahko iz Maribora v Ljubljano prišli v 55 minutah. Mi imamo načrte in verjamem, da bi to v roku nekaj let začeli tudi graditi," napoveduje Vrtovec.

Hkrati pa obljublja, da bo spletni nakup vozovnic za vlake in avtobuse v roku pol leta posodobljen. "Dobili bomo tudi upravljavca, da bo vse zbrano na eni točki, tako da bo sistem javnega potniškega prometa bolje organiziran," je še dejal in ponazoril: "Če ti prideš z vlakom v Ljubljano, da točno veš, na kateri avtobus, kje te čaka, da kupiš samo to vozovnico."