Trump o sojenju zaradi domnevnega plačila porno igralki: Bidnov lov na čarovnice

Prva zgodba čez lužo je te dni seveda sojenje Trumpu. Družinski človek, ki ga skrbi za družino in njen ugled. Tako je na sodišču na prvi dan sojenja v primeru spornih plačil porno igralki Stormy Daniels v zameno za molk o spolnem odnosu obramba predstavila Donalda Trumpa. Trumpov odvetnik sicer ni zanikal plačil iz Trumpovega žepa, a je dal vedeti, da je nekdanji predsednik v predvolilni tekmi leta 2016 skušal le zaščititi svojo družino. Da ne gre za volilno goljufijo, zaroto in prikrivanje, kot trdi tožilstvo. Prava uganka pa je bila prva priča, ki jo je tožilstvo skrivalo do zadnjega. To je nekdanji lastnik tabloida National Enquirer, ki naj bi s Trumpom sklenil dogovor, da izbrska in utiša negativne zgodbe o njem.