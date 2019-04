Okoli 360.000 afriških otrok bo prejelo prvo cepivo proti malariji

V afriški državi Malavi so kot prvi na svetu začeli s cepljenjem proti malariji. V prihodnjih tednih pa bosta s cepljenjem otrok, mlajših od dveh let, začeli tudi Kenija in Gana. Cepivo bo v tem letu prejelo 360.000 otrok, v katerih regijah pa bodo določila zdravstvena ministrstva posameznih držav, poroča CNN.

Cepivo, imenovano RTS,Soziroma Mosquirix, je britanski farmacevtski gigant GSK razvijal kar tri desetletja. Cepivo naj bi sicer ponujalo delno zaščito pred smrtonosno boleznijo - klinični preizkusi so pokazali, da prepreči štiri od desetih primerov malarije. "Cepivo proti malariji bi lahko rešilo na desettisoče otroških življenj," je v izjavi za javnost dejal generalni direktor WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus .

Malarija vsake dve minuti zahteva življenje otroka in tako velja za enega največjih ubijalcev na svetu - vsako leto za to boleznijo umre 435.000 ljudi, večina izmed njih otrok. Samo v Afriki bolezen vsako leto zahteva vsaj 250.000 življenj otrok, najbolj ogroženi pa so tudi tu otroci, mlajši od pet let. Samo v letu 2017 pa je za to smrtonosno boleznijo zbolelo 219 milijonov ljudi.

"Malarija je stalna grožnja v afriških skupnostih, kjer bo to cepivo na voljo. Najbolj trpijo in najbolj ogroženi so najrevnejši otroci," pravi Matshidiso Moeti iz WHO.