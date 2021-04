Okoljevarstveniki v državni zbor prinesli 9000 glasov podpore

Državni svet s 14 glasovi za in 19 proti ni izglasoval predlaganega veta na novelo zakona o vodah, ki jo je sprejel državni zbor. V razpravi so pobudniki veta pozivali zlasti k ponovnemu premisleku in soočenju mnenj med predlagatelji novele in stroko o spornem delu zakona, ki omogoča gradnjo javnih objektov na priobalnih pasovih. Pred razprave pa so okoljevarstveniki - pobudniki referenduma o zakonu o vodah, v državni zbor prinesli več kot 9000 glasov podpore, ki so jih zbrali za začetek referendumskega postopka.

