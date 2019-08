Okoljska aktivistka brez tuša in stranišča čez Atlantik

Greta Thunberg se bo na ’brezogljično potovanje’ odpravila iz Plymoutha na športni jahti, ki je opremljena s sončnimi kolektorji in podvodnimi turbinami. "Najbrž bom začutila slabost in potovanje zagotovo ne bo prijetno, vendar bom preživela,"je povedala za BBC. "Če bo zelo težko, se bom pač morala zavedati, da bo vse skupaj trajalo teden ali dva, potem pa bo življenje znova potekalo normalno," je dejala 16-letnica, ki jo bosta na potovanju spremljala oče in snemalec.