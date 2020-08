Okoljska inšpekcija lastnika avtoodpada večkrat pozvala k saniranju območja

Po velikem sobotnem požaru na zapuščenem avtoodpadu v okolici Viča v Ljubljani policisti že preiskujejo območje in zbirajo podatke, ali je bil požar morda podtaknjen. A za domačine požar ni bil presenečenje, na nevarnost vžiga odpadnih pnevmatik, kablov in drugih avtomobilskih delov so namreč opozarjali že vrsto let, a zgodilo se ni nič. Prav tako je bila že večkrat doslej neuspešna okoljska inšpekcija, ki je zbiralca teh odpadkov že večkrat pozvala, naj to območje sanira, pa se tudi to ni zgodilo.