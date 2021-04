Okoljsko ministrstvo želi prepovedati kopanje na območjih ob Soči

Še vedno je živ spomin na tragedijo pod soško elektrarno v Solkanu konec julija lani, ko je zaradi nenadnega dviga vodne gladine utonil komaj desetletni deček. Ker gre za priljubljeno točko, kjer je sicer kopanje na lastno odgovornost, so Solkanci in ostali Goričani zahtevali, da se poskrbi za varnost kopalcev. Iz Ljubljane pa je prišla zaušnica, saj je okoljsko ministrstvo ukrepalo tako, da namerava kopanje na območjih ob Solkanu in tudi Kanalu preprosto prepovedati. Goričani so na nogah.

icon-expand