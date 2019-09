Oktoberfest 2019: znova podražili pivo in omejili električne skiroje

Pivo bo za 3,11 odstotka dražje kot lani, so sporočili organizatorji. Večinoma se bodo cene gibale med 10,8 in 11,8 evra za liter, medtem ko bo cena najdražjega piva Weinzelt ostala nespremenjena. Cene piva sicer rastejo iz leta v leto. Leta 2012, je denimo liter piva stal nekaj več kot šest evrov. Lani so obiskovalci popili 7,9 milijonov litrov piva.

Organizatorji festivala bodo letos omejili uporabo električnih skirojev na širšem prizorišču. Za ta korak so se odločili zaradi zaskrbljenosti, da bi se uporabniki z njimi vozili v opitem stanju. Postavili bodo velike barikade, ki jih bodo morali letos poleg voznikov avtomobilov spoštovati tudi uporabniki električnih skirojev. Poleg tega v času trajanja festivala po 17. uri na širšem območju dogajanja teh skirojev ne bo mogoče najeti, omejene pa bodo tudi lokacije, namenjene njihovemu parkiranju.

Oktoberfest v številkah

Lani se je festivala udeležilo 6,3 milijona ljudi, kar je 14 odstotkov več kot leta 2017. Lanski dobički so bili temu primerni. Kot je sporočil gospodarski oddelek bavarske državne prestolnice, je münchenska ekonomija s tem pridelala 1,2 milijardi evrov dobička. Poglejmo še nekatere druge številke.

V Münchnu je sicer na voljo približno 450 hotelov ter 80 tisoč postelj. Tako kot prejšnja leta, sploh ob koncu tedna, so nastanitvene kapacitete v bavarski prestolnici popolnoma zasedene, čeprav se cene v času festivala podvojijo. Po podatkih mestnih oblasti, ob festivalu ravno ponudniki nastanitev zaslužijo največ. Obiskovalci na festivalskem prizorišču namreč zapravijo 442 milijonov evrov, medtem ko za prenočitve še dodatnih 505 milijonov evrov.

Festival vsako leto odpre 13 tisoč novih delovnih mest. "Najbolj pomembna stvari je, da so v dobri kondiciji," so potencialni delovni sili sporočili organizatorji. Natakarji in natakarice namreč ob nošenju težkih vrčev piva (tudi do 30 kilogramov), dnevno prehodijo okrog 20 kilometrov. "Če želiš delati kot natakarica ali natakar, moraš imeti močna ramena in noge," opozarjajo delodajalci.