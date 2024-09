V zaporu na Povšetovi zapornik okužen s tuberkulozo

Da so naši zapori prenatrpani, ni več novica. Je pa, da je bil med zaporniki oziroma priporniki na Povšetovi tudi tuji državljan, ki je zbolel za tuberkulozo. Zato so morali v priporu v obravnavo vključiti vse, ki so bili z njim v stiku. Zdaj vodstvo čaka pomembna naloga, da prepreči širjenje te nevarne in nalezljive bolezni. Za pripornika pa skrbijo na Golniku. Vodja Nacionalnega programa za tuberkulozo Petra Svetina sicer miri, da je Slovenija država z nizko incidenco bolnikov s tuberkulozo. Na leto jih obravnavamo med 70 in 80.