Okužbe ostajajo obvladljive, šolanje še naprej v šolskih prostorih

Trenutno število okužb v šolah in vrtcih je obvladljivo, zagotavlja ministrica. Virus so za zdaj potrdili v 15 vrtcih, in sicer pri 22 zaposlenih in petih otrocih. V karanteni je 35 zaposlenih in 210 otrok, kar pomeni, da je v karanteni 0,25 % vrtčevskih otrok. V osnovnih in srednjih šolah pa so v prvih desetih dneh od začetka pouka okužbo potrdili pri 86 osebah, od tega pri 27 učencih in dveh dijakih. Zaradi stika z okuženimi je bila karantena odrejena 521 učencem, 223 dijakom in 173 zaposlenim na šolah. Okužbe pa na izvedbo pouka ne bodo vplivale.