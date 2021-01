Okužbe v DSO: starostniki, ki so zboleli, okuženi že pred cepljenjem

Po prvih odmerkih cepljenja v domovih za starejše so se začele pojavljati okužbe med stanovalci. Tako o okužbah poročajo iz Tolmina, Ajdovščine, Ptuja in ljubljanskih Fužin. Stanovalci so bili v večini primerov asimptomatski ali pa so razvili blag potek bolezni. Mnoge zato zanima, kaj je bilo krivo, da so stanovalci kljub prvemu odmerku cepiva zboleli in kdaj nastane imunost.

V domu starejših Fužine so s prvim odmerkom začeli cepiti 27. decembra. Cepili so 102 stanovalca, 33 jih je kasneje zbolelo za covidom."Pri večini je bil potek bolezni v blažji obliki, nekateri pa so bili tudi popolnoma asimptomatični," pojasnjuje Bojanka Genorio, direktorica DSO Fužine. Pred cepljenjem so testirali tiste stanovalce, ki so kazali jasne znake okužbe. "Mi smo pred cepljenjem, ki je potekalo na nedeljo, v sredo testirali kar veliko stanovalcev, predvsem v tistih bivalnih enotah, kjer smo imeli posamezne pojave okužbe ali pa takrat, ko je šlo za simptome,"zagotavlja. V tolminskem domu upokojencev pa je od skupno 132 starostnikov s covidom-19 okuženih 53, 44 od teh jih je bilo prav tako 27. decembra cepljenih s prvim odmerkom cepiva. Prve okužbe so zaznali teden dni kasneje. Tri četrtine okuženih je asimptomatičnih brez kakršnihkoli znakov. Vodja enote DU Podbrdo Marjeta Tutapa, da je prezgodaj, da bi o tem špekulirali, saj se bo roku dveh tednov pokazalo, kakšna je razlika v poteku bolezni med tistimi, ki so bili cepljeni, in tistimi, ki niso bili. V domu starejših Ajdovščina imajo medtem 108 aktivno okuženih stanovalcev, 22 jih je že ozdravelo.

Kaj pa je botrovalo temu, da so stanovalci kljub cepljenju zboleli? "Razlog je pravzaprav v tem, da takrat, ko je bilo opravljeno prvo cepljenje, so bili ti stanovalci v fazi inkubacije. Predhodno so bili nekaj dni v stiku z nekom od osebja ali sostanovalcev, ki je bil kužen,"pojasnjujedr. Mateja Logar z infekcijske klinike. Ko so bili cepljeni, niso imeli kliničnih znakov okužbe, zato so jih tudi cepili, razloži dr. Logarjeva:"Po cepljenju je ta čas inkubacije počasi izvenel in prišel v fazo bolezni. Zaradi tega so seveda tudi zboleli. Cepivo, ko ga dobimo, ne deluje v trenutku, ko smo cepljeni, ampak potrebuje nekaj dni ali celo tednov, da se tvorijo protitelesa. Se pravi prva protitelesa po celjenju začnejo nastajati sedmi do deseti dan."

icon-expand Cepljenje v DSO Fužine. FOTO: Danijel Novakovič za STA

Podobno zgodbo so imeli tudi v številnih drugih domovih po Sloveniji, tudi na Ptuju. "V vseh naših enotah je prvi odmerek cepiva dobilo 256 stanovalcev, in sicer 27. decembra. Po prvem odmerku cepiva je na novo zbolelo 13 stanovalcev, ki so bili vsi popolnoma asimptomatski in smo jih v bistvu naključno odkrili ob rednih testiranjih, ki jih izvajamo," pove direktorica ptujskega doma Vesna Šiplič Horvat. Druge odmerke cepiva bodo stanovalci domov začeli dobivati od jutri naprej. Kdaj pa se lahko cepijo tisti, ki so med prvim in drugim cepljenjem zboleli? "Treba jih je cepiti z drugim odmerkom nekje tri tedne do 42 dni po prvem odmerku, zato imamo potem podatke, da je cepivo enako učinkovito, kot bi bilo, če vmes ne bi zboleli,"še dodaja Logarjeva. Imunost se glede na rezultate raziskav razvije en teden po drugem odmerku, stroka pa se je že odločila, da bodo glede na pomanjkanje cepiva starostniki, ki so po cepljenju zboleli, z drugim odmerkom cepljeni naknadno, in sicer od enega do šest mesecev po začetku bolezni.