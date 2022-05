V ZDA in Evropi že od začetka maja beležijo vedno več primerov okužbe z virusom opičjih koz. Gre za bolezen, ki je prisotna v srednji in zahodni Afriki, na ljudi pa se prenaša z glodavcev in primatov. Okužbo lahko dobimo tudi od druge osebe. Vsi okuženi do zdaj so imeli zahodnoafriški tip, kljub triodstotni smrtnosti pa je šlo za blag potek bolezni.