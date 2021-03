Okuženi zdravnik se vsem prizadetim opravičuje za nevšečnosti

Potrdili smo primer južnoafriškega seva pri nas, na potovanju po Namibiji se je namreč kljub dvema odmerkoma Pfizerjevega cepiva okužil mariborski zdravnik. Med zaposlenimi, ki do nadaljnjega ostajajo v karanteni in so redno testirani, za zdaj niso potrdili okužbe z južnoafriškim sevom. "Čutim se dolžnega, da predstavim svojo plat zgodbe," pa je svojo stran zgodbe začel okuženi zdravnik, ki se vsem prizadetim opravičuje za nevšečnosti. Kako pa potovanje zdravnika v epidemiološko rdečo državo komentira ostala zdravstvena stroka?

