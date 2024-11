Slovenski popotnik peš okoli sveta: zamenjal že tri pare tenisk

Srečanje z medvedom, pa noči, prespane na plaži in na gozdovih so zadnjih sedem mesecev življenje slovenskega popotnika Oliverja Tiča, ki se je letos aprila odpravil na peš pot okoli sveta s svojo psičko Carlitos. V tem času je Konjičan prehodil že 3000 kilometrov in zamenjal tri pare tenisk. Katere države je navdušenec ljudi in novih izkušenj že obiskal, kateri dogodek s poti si bo najbolj zapomnil ter kakšne dogodivščine ga še čakajo?