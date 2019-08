Britanci znajo s svojim smislom za humor iz vsega narediti parodijo. Tako so tudi iz nesposobnosti za šport naredili ekscentrično prireditev. Olimpijado nešportnih pobov, kot ji pravijo, na kateri se udeleženci pomerijo v tako bizarnih panogah, kot so nepolivanje čaja med vožnjo na kolesu, metanje kumaric iz sendviča in pitje gin tonica med skakanjem.