Ni manjkalo tekmovalnega duha, a štela sta predvsem druženje in zabava

V Ljubljani se je odvijala prav posebna olimpijada, kjer niso največ šteli rezultati, temveč druženje, navijanje in predvsem zabava. V športnem parku Kodeljevo se je namreč na Specialni olimpijadi ljubljansko-dolenjske regije zbralo kar 500 tekmovalcev iz različnih šol, zavodov in varstveno delovnih centrov. Na dogodku, ki je namenjen ohranjanju psihofizičnih sposobnosti in socializaciji oseb z motnjami v duševnem razvoju, pa poleg smeha ni manjkal niti tekmovalni duh.