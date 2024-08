Olimpijski športniki kmalu po domačem sprejemu: Los Angeles, prihajamo

Utrinek olimpijskega duha so nekateri ujeli sinoči na pregretem Kongresnem trgu v Ljubljani, ki je bil odet v slovenske barve. Navijače so namreč prišli pozdravit slovenski olimpijci, nekateri so na oder prišli direktno iz Pariza. A sinoči se utrujenost in izpraznjenost po igrah, kjer so dali vse od sebe, ni poznala. Športniki so seveda takšnega druženja z navijači veseli, saj se ob takšnem dogodku vsem lahko tudi v živo zahvalijo za vso podporo. In navijači, koga so se najbolj razveselili?