Omamljanje danskih najstnikov s smejalnim plinom zahtevalo že najmanj dve žrtvi

Med danskimi najstniki je vse bolj priljubljeno omamljanje s smejalnim plinom. Uporabljalo naj bi ga okoli pet odstotkov mladoletnikov in kar 15 odstotkov mladih med 18. in 25. letom. A to početje je že zahtevalo najmanj dve mladi življenji. Oblasti so zaskrbljene, ker se z njim vse pogosteje omamljajo že osnovnošolci. Poslanci zato predlagajo zakon, ki bi nakup ampul omogočil le polnoletnim, tudi njim pa količino smejalnega plina, ki ga lahko kupijo, omejil.