Omamljanje žensk v britanskih klubih sprožilo demonstracije

Samo nekaj mesecev po tem, ko so v Veliki Britaniji julija spet odprli nočne klube, ki so bili zaradi pandemije koronavirusa zaprti leto in pol, in samo nekaj tednov po tem, ko so se mladi vrnili v študentska naselja, se je vrnil tudi velik problem zadnjih nekaj let: droge za posilstva v pijačah študentk in drugih mladih žensk. Pojavil se je tudi razmeroma nov problem. Njihovo omamljanje s temi drogami v injekcijskih iglah. Oba sta sprožila ženski bojkot nočnih klubov in pubov ter demonstracije v več kot štiridesetih univerzitetnih mestih.