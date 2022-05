Bodo mladi lažje prihajali do prvega stanovanja?

Maksimalna skupna kreditna sposobnost para brez otrok s povprečno plačo (vzeli smo 1210 evrov neto) je zdaj na 15 let 124.000,00 evrov. Maksimalna skupna kreditna sposobnost para s povprečno plačo in z dvema otrokoma pa je zdaj na 15 let – 49.000,00 evrov.

A stanovanjska jamstvena shema za mlade, ki je začela veljati danes, naj bi tistim, ki rešujejo prvi stanovanjski problem in ki niso redno zaposleni, pomagal priti do prve nepremičnine. Banka Slovenije pa je včeraj omilila tudi kreditne pogoje.

Tudi če ste bili v paru in skušali priti do kredita za stanovanje, je bilo to trenutno s povprečno plačo in dvema otrokoma praktično nemogoče. Banka Slovenije je namreč konec leta 2019 določila, da mora kreditojemalcu na mesec ostati 76 odstotkov minimalne plače. Za vsakega otroka po plačilu kredita pa še 237 evrov.

Ko je banka Slovenije konec leta 2019 uvedla pogoj še za vzdrževane družinske člane, je mati samohranilka, ki je po smrti moža ostala sama in s tremi hčerami plačevala najemnino 650 evrov. A za kredit ni imela nobenih pogojev.

In take družine z minimalnimi do povprečnimi slovenskimi prihodki, ki imajo nizko kreditno sposobnost, predstavljajo večino vseh oziroma 70 odstotkov zaposlenih. Zdaj je Banka Slovenije s 1. julijem to omejitev nekoliko sprostila: desetim odstotkom prosilcev za kredit bodo banke lahko opustile pogoj po kreditnih omejitvah. V Združenju bank Slovenije (ZBS) so do ukrepa skeptični. To je namreč veljalo že do zdaj.

Težko se je odločati, kateremu kreditojemalcu odobriti izjemo in kateremu ne, je povedala direktorica ZBS Stanislava Zadravec Caprirolo. "A je to zdaj, kdor prvi pride, prvi melje? Zato tudi doslej teh 10 procentov ni bilo polno izkoriščenih, ker je bilo v praksi to preprosto zelo težko implementirati. In, kot rečeno, v zelo neenak položaj postavlja kreditojemalce," je pojasnila.

Zato bolj stavijo na državno stanovanjsko jamstveno shemo, ki predvideva, da država jamči za nekoga, ki ni v rednem delovnem razmerju. Ti komitenti bodo izvzeti iz vseh kreditnih omejitev. Shema bo veljala za posojilo v višini največ 200.000 evrov in z ročnostjo do 30 let za kreditojemalce do 38. leta starosti.

"To bi načeloma pomenilo lažjo dostopnost mladih do kreditov, seveda v kolikor ne bo izvedbena uredba, ki naj bi jo vlada sprejela v roku 30 dni po uveljavitvi zakona, bila taka, da bi se izkazalo, da jamstvena shema ni operativna, kar se je že kdaj zgodilo, ampak bodimo optimistični," razmišlja direktorica ZBS.

Bo pa moral biti kreditojemalec še vedno kreditno sposoben, kredit zavarovati s hipoteko in zagotoviti vsaj 20 odstotkov vrednosti nepremičnine. Tisti, ki bodo kupovali drugo ali trejo nepremičnino, pa bodo morali po novem zagotoviti 30 odstotkov lastnega denarja.