Pomagajmo Velenjčanu Dušku Supiću

Petnajst minut je bil še pri zavesti, s helikopterjem prepeljan v ljubljanski klinični center, nato pa dva tedna v komi. Diagnoza, ki so mu jo postavili, pa tetraprelgija z delno ohranjenostjo zgornjih udov. "Komolce lahko stegnem, ramena lahko, same fine motorike v prstih pa ni," pove Velenjčan.

Operacija v Švici je tista, ki bi kot svetel žarek zasijala v Duškovo družino. "Sama operacija bi spremenila veliko tega, izboljšal bi se oprijem. Potem bi lahko dejansko prijel in držal predmete, kot so pisalo miška, telefon. Lahko bi se sam obril, si umil zobe, se vrnil nazaj v službo ter pobožal svoja otroka, ko odideta spat," razlaga nekdaj zagrizen športnik in doda, da takšen operativni poseg predstavlja velik finančni zalogaj. Operacija stane dobrih 95.000 švicarskih frankov, kar je dobrih 84.000 evrov. To pa je cena za operacijo ene roke.

Sam pravi, da verjame v srečen konec, ki mu ga sedaj pomagajo pisati prijatelji in znanci, s pomočjo katerih je zbral že 50.000 evrov. Do zadnjega, srečnega poglavja celotne družine, pa potrebuje tudi vašo pomoč. Kot pravi Duško, kar so za nas vsakdanja opravila, so zanj velik projekt, vsako dejanje pomeni vključitev tretje osebe. A vse to je lahko drugače, z vašo pomočjo. Dušku lahko pomagate zbrati sredstva za operacijo preko društva Paraplegikov jugozahodne Štajerske:

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE

(predsednik društva Janez Hudej)

Opekarniška 15a, 3000 Celje

TRR: SI56 6100 0001 5032 243, sklic: SI00 1995-18, namen: Duško Supić.