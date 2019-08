Onesnaženje v Žusterni bo preiskovala tudi koprska policija

Arso še vedno odsvetuje kopanje v kopališču Žusterna in Mandrač Molat. V vodi je namreč še vedno presežna vrednost bakterij iz fekalij. Zadevo je začela na lastno pobudo preiskovati tudi koprska policija, saj jih zanima, kdo ali kaj je bilo krivo za takšno onesnaženje. V razbremenilniku kanalizacije so po informacijah s koprske komunale Marjetica našli tkanino, ki ga je zamašila in povzročila prelitje v meteorni kanal.