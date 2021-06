Onesnaženje v Zalogu: 'Nedopustno je, da se čaka in razglablja, če je to škodljivo ali ne'

Ljubljansko podjetje ML Surovine, ki komunalno blato skladišči kar na prostem in na tleh, pokrito s plastično folijo, je imelo rok za odstranitev blata in sanacijo tal 25. junija. A do zdaj v podjetju niso naredili nič. Geologi pa opozarjajo, da bi takšna deponija morala biti nemudoma odstranjena. Vsa onesnažila namreč skozi porozna tla ljubljanskega polja pronicajo v podzemne vode, ki se zlivajo v Ljubljanico in Savo. Na tem območju je kar nekaj izdanih vodnih dovoljenj, kar pomeni, da lahko z onesnaženo vodo lokalni kmetje in vrtičkarji zalivajo zelenjavo, ribiči pa lovijo ribe, polne težkih kovin.

Geolog Mihael Brenčič, profesor, ki se ukvarja z računanjem, kako se gibljejo tokovi podzemnih voda in ki je na to temo napisal tudi knjigo, je jasen. "Tisto, kar ljudje težko razumemo, je to, da je podzemna voda našim očem skrita in se zaradi tega ne zavedamo, kje je. Ampak tukaj je območje zelo prepustno, vsebuje veliko podzemne vode, ta podzemna voda pa napaja reke in potoke," pojasni Brenčič. Kjer se seveda nahajajo ribe: "Ribe to pojejo, v ribah se to akumulira in na koncu ribo ujame ribič in jo poje."

Vodna dovoljenja za črpanje vode v bližini deponije. FOTO: Kanal A

Nekatera vodna dovoljenja za črpanje vode so v bližini lokacije, nekatera na poti razlivanja podzemnih voda, ki nikoli pod površjem ne tečejo tako kot reke v strugah, ampak mnogo širše. Lahko gre za vodna dovoljenja za toplotne črpalke, lahko pa za črpalke za črpanje vode za zalivanje polj in vrtnin, kjer je po Brenčičevih besedah zgodba podobna kot prej: "Ta onesnaževala se v tleh akumulirajo, rastline to posrkajo v svoje tkivo in to v tkivu ostane."

Inšpekcija opravila nov nadzor v podjetju "Če mene vprašate kot strokovnjaka ali pa nekoga z ekološko zavestjo, je nedopustno, da se čaka in razglablja, če je to škodljivo ali ne. Saj smrdi, saj se vidi, da onesnažila tečejo povsod, za to ni treba kemijske analize, da vidiš, da to ogroža okolje," pove Brenčič. V torek je inšpekcija opravila še en nadzor v podjetju. Izdali so nov sklep o odstranitvi in višjo kazen - nad 10 tisoč evrov. Lastnik podjetja Said Aljoša Alkhatib se je mahajoč nam odpeljal mimo nas, so pa v ponedeljek zapisali, da njihov poslovni partner čaka že več kot leto na dovoljenje za izvoz, preko katerega bi blato predali v predelavo v tujino. Kaj sledi? Policija je prejela kazensko ovadbo v tem mesecu, zapisali so, da vodijo predkazenski postopek zaradi kaznivega dejanja oškodovanja okolja. Medtem ko se kolesje vrti, pa v Zalogu neznosno smrdi.