OnlyFans: platforma s pol milijona novih uporabnikov na dan

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Nekatere raziskave pravijo, da se je v času pandemije naš čas na družbenih omrežjih podaljšal za tretjino. Facebook, Instagram, TikTok in podobno že vsi dobro poznamo, ampak vse bolj priljubljen postaja OnlyFans, ali če bi prevedli – samo za oboževalce. Če so družbena omrežja, ki so se pri nas že ustalila, poskrbela, da je postalo povsem običajno, da s sledilci delimo svoj vsakdan, gre pri OnlyFans za platformo, kjer te ustvarjalci vsebin spustijo v svoj najbolj intimen svet. A tak vpogled še zdaleč ni poceni.