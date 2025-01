Prihodke z OnlyFans prijavili le trije ustvarjalci

Vedno več Slovencev želi z digitalizacijo seksualnosti doseči vrtoglave zaslužke, vendar je te seveda treba prijaviti državi. Finančna uprava je od ustvarjalcev teh vsebin zahtevala, da so do konca lanskega leta prijavili svojo dejavnost in prihodke. In to so storili le trije. Preostalim pa zdaj grozijo globe, ki lahko dosežejo tudi 26 tisoč evrov.