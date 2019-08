'Operacija Zeleno': 300 nasadov konoplje, 4.516 kilogramov marihuane

Španska nacionalna policija (La Policía Nacional) se je podala v boj proti gojenju in mednarodni trgovini z marihuano. Več kot 2000 policistov se v okviru "Operacije Zeleno" (Operación Verde) bori proti preprodaji mamil po vsej državi s podporo Interpola in Europola. Operacijo so zasnovali s ciljem preiskovanja mednarodnih in državnih organizacij s sedežem v Španiji, ki se ukvarjajo s preprodajo marihuane.

Z izvajanjem akcije so začeli februarja letos, od takrat pa so aretirali 814 ljudi in uničili več kot 300 nasadov konoplje. Poleg tega so zasegli skupno 4.516 kilogramov marihuane, 5.487 kilogramov hašiša, 1.748 kilogramov kokaina in 13 kilogramov heroina.

Operacijo Zeleno so oblikovali po več mednarodnih operacijah, ki so jih v zadnjih letih izvedli v sodelovanju z drugimi državami, kot so Velika Britanija, Nizozemska, Francija, Srbija, Italija in Portugalska. Prav v akcijah teh držav so ugotovili, da večina marihuane pride prav iz Španije, kjer so opazili povečanje zasegov rastlin za več kot 500 % med letoma 2013 in 2017.