Opozarjal na nalet na poledeneli avtocesti in komaj preživel

V prometni nesreči, ki se je zgodila na avtocesti med mestoma Gwangju and Wonju v Južni Koreji, so se huje poškodovale tri osebe, med njimi tudi 87-letna ženska. Temperatura se je namreč spustila pod ledišče, zato so se dežne kaplje, ki so padale ponoči, zjutraj spremenile v tanek, skoraj neopazen led.