Opozicija Kurza poziva k odstopu, kancler očitke o korupciji v stranki zavrača

Pri naših severnih sosedih vre. Kriminalistične preiskave Sebastiana Kurza in njegovih najožjih sodelavcev iz Ljudske stranke zaradi suma korupcije in podkupovanja bi Kurza lahko odnesle s kanclerskega položaja. Koalicijska stranka Zeleni, ki je podvomila v kanclerjevo integriteto, je na pogovore že povabila vse parlamentarne stranke. Zaradi politične krize je stranke na sestanke povabil tudi predsednik države. Opozicija je Kurza, ki vse očitke o zlorabi milijona evrov proračunskega denarja zavrača, pozvala k odstopu. Kanclerju je seveda v bran stopila njegova Ljudska stranka. Njeni ministri so sporočili, da bodo v vladi ostali le s Sebastianom Kurzem.