Opozicija ministrico pozvala k odstopu, ker na dogodku ni nosila maske

Družbena omrežja so po večerni slovesnosti olimpijskega komiteja eksplodirala. Zbrani so bili na dogodku namreč brez zaščitnih mask, ki so še istega dne postale obvezna oprema za učence od sedmega razreda dalje in učitelje. Brez maske je bila tudi šolska ministrica Simona Kustec. Vlada je sicer predhodno tudi odsvetovala pogostitve in zakuske na dogodkih. To, da za nekatere očitno veljajo drugačna merila kot za druge in da ukrepe kršijo tisti, ki jih odrejajo drugim, je bilo dovolj, da so opozicijske stranke ministrico že pozvale k odstopu.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 01:31 audio-control-play-line Iz SVETA: Slovenci o ravnanju ministrice 05:22 audio-control-play-line Iz SVETA: Ministrica se ne drži ukrepov icon-chevron-left icon-chevron-right