Opozicija o predlogu spremembe zakona: globe naj bi znašale od 500 do 1000 evrov

Opozicija se je ubadala z novim koalicijskim predlogom spremembe zakona o javnem redu in miru. Ta namreč predvideva, da bi bile globe za nedostojno vedenje po novem višje, znašale bi od 500 do 1000 evrov. A opozicijske poslance najbolj bode v oči to, da bi moral prekršek na kraju zaznati policist sam, ob tem pa tudi sam presoditi, ali je bila oseba ob tem vznemirjena. "Šlo bo za subjektivno ocenjevanje," opozarjajo. Koalicija bo sicer predlog skozi parlamentarno sito skušala spraviti že jutri, če ji bo uspelo, pa ni izključen niti referendum.