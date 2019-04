Opozicija pred velikim protestom kart ne razkriva

Po štirih mesecih protestov, ki potekajo pod geslom 'Eden od petih milijonov' in so se razširili že v več kot 90 srbskih mest, bo današnji protest, ki se bo pričel ob 15. uri, po napovedih organizatorjev največji doslej.

Podpisniki Sporazuma z narodom so se ta teden vsakodnevno sestaljali v zvezi z organizacijo protesta in se dogovorili, da podrobnosti zadržijo zase. Tudi predsednik opozicijske stranke Dveri Boško Obradović je previden v predstavitvi osnovnih zahtev, ki jih bodo podali mna tokratnem protestu. "Kot doslej, iščemo in želimo samo to, kar je normalno za demokratično državo v 21. stoletju – svobodo medijev, pravične in poštene volitve, in to, da oblast preneha z izvajanjem nasilja," je za srbski portal blic.rs dejal Obradović.

"Cilj je, da nas je vse več in da na miren in dostojen način tej oblasti pokažemo, da ne more več uničevati institucj. Cilj je, da Srbija postane normalna država in od tega ne bomo odstopili. Na tej poti lahko menjamo taktike, a cilj ostaja isti," poudarja prvi mož Dveri.

Obradović: Protesti bodo - kot do zdaj - mirni in nenasilni

Podpisniki sporazuma na nedavnih sestankih sicer predstavili in podali različne predloge. "Najpomembneje je, da smo enotni v zahtevah in glede cilja. Kot vsi resni organizatorji imamo več različic prihajajočih dogodkov, ki so odvisni od odzivov oblasti, nobena od teh različic pa ne vključuje nasilja. Seveda pa podrobnosti ne bomo odkrili do začetka protesta," pravi Obradović.

Je pa prepričan v eno, ne glede na to, da so bili protesti v zadnjih tednih izrazito radikalizirani: "Protest bodo, kot do zdaj, mirni in nenasilni. Protestirati smo pravzaprav začeli zaradi nasilja oblasti nad drugače mislečimi politiki oziroma nasprotniki. Zaradi instutucionalnega nasilja v parlamentu, nasilja nad Borislavom Stefanovićem (protesti so v prvi vrsti izbruhnili zaradi napada na enega od ustanoviteljev opozicijske Zveze za Srbijo Stefanovića - op.p.), nasilja nad svobodno voljo državljanov na volitvah. Temu nasilju se zoperstavljamo v raznih oblikah nenasilne državljanske nepokoriščine, ki izkazuje odločnost in vzrtajnost," še razlaga Obradović.