Opozicija proti evtanaziji: 'To je področje, ki potrebuje širšo razpravo'

Če je cilj Zakona o dolgotrajni oskrbi oskrba po meri človeka, je cilj Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja izbira posameznika o lastni smrti. Slednji je prispel v državni zbor. V zakonodajni postopek ga je vložila skupina državljanov s pomočjo podpisov volivk in volivcev. Zbrali so 5113 podpisov, z zakonom pa želijo neozdravljivo bolnim, ki trpijo neznosne bolečine, zagotoviti možnost dostojanstvene smrti, ki je pravno urejena, zagotavlja družbeni nadzor in varnost postopka pred zlorabami. Oglasili sta se že Slovenska škofovska konferenca in Zdravniška zbornica, ki zakonu nasprotujeta. Zakon je zdaj v javni razpravi, po treh razpravah v DZ pa bo šel skozi redno proceduro. Predlagatelji pričakujejo podporo koalicije.