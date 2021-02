Opozicija Poklukarju svetuje, naj se ne ukloni interesom drugih

Slovenija po dobrih dveh mesecih vendarle dobiva novega zdravstvenega ministra. In to človeka, ki mu težko kdo kaj očita, saj gre za zdravnika in strokovnjaka, ki je v času največje zdravstvene krize vodil največjo zdravstveno ustanovo v državi. Trenutni direktor UKC Ljubljana Janez Poklukar je bil pred tem direktor jeseniške bolnišnice. Je proti evtanaziji, pa tudi proti mešanju javnega in zasebnega zdravstva, a hkrati jasno sporoča, da zdravstvo potrebuje spremembe, saj to, kar imamo zdaj, ni vzdržno.

