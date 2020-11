Opozicija vladi očita, da je v PKP 6 pozabila na mnoge dejavnosti in državljane

Na mizah poslancev je že šesti protikoronski paket ukrepov za pomoč gospodarstvu in državljanom, ki je po vladni oceni težak kar milijardo evrov. Razprava je precej burna, opozicija pa vladi Janeza Janše očita, da je na mnoge dejavnosti in državljane pozabila. Premier se brani, da so doslej naslovili probleme praktično vseh. V šestem paketu tako predlagajo nekatere nove ukrepe in pa podaljšanje oz. ponovna vzpostavitev nekaterih tistih, ki so veljali doslej.

