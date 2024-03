Nestrokovna popoplavna sanacija: Kot da bi vodarji asfaltirali ceste

Deževje zadnjih dni in posnetki iz Hrvaške so nas znova opomnili, da pri nas še vedno hitimo z odpravljanjem posledic lanskega katastrofalnega deževja. Nekaj ur je Slovenijo dobesedno ustavilo: 10 milijard škode za prebivalstvo, gospodarstvo in okolje. Uničeni so bili domovi, tovarne, podjetja, pa ceste, mostovi. In dan po poplavah se je začelo čakanje na ukrepe ter odpravljanje posledic poplav, ki še vedno tečejo. Kaj pa se trenutno dogaja na prizadetih območjih ob Savinji in Muri? Kaj se dogaja na vodotokih in kako strokovno se pravzaprav izvaja sanacija?