Na evropskih dvorih, tudi britanskem, odmeva opravičilo danske kraljice Margarete II. družini, ker je štirim vnukom, dvema hčerkama in dvema sinovoma princa Joachima, mlajšega od svojih dveh sinov, odvzela nazive princev in princes in jih degradirala v grofici in grofa. Hčerki in sinova kraljičinega starejšega sina, kronskega princa Frederika, ostajajo princesi in princa. Princ Joachim in tudi drugi člani danske kraljeve družine so javno potožili, da gre za žalostno grdo dejanje kraljice do štirih vnukov, a ta vztraja pri odločitvi.