Opravičilo zaradi zlorabe skoraj 3700 otrok

Na konferenci v mestu Fulda so škofje odločili še, da bo Cerkev skušala ugotoviti, "kdo poleg storilcev nosi institucionalno odgovornost za zlorabe", so zapisali v danes objavljeni izjavi.

Nemški škofje so sprejeli konkretne ukrepe za boj proti spolnim zlorabam otrok s strani nemških duhovnikov. Med drugim bodo s strokovnjaki opravili razpravo o celibatu in katoliški spolni morali. Ukrepe so predstavili, ko so v poročilu ugotovili, da so nemški kleriki v letih 1946 in 2014 zlorabili skoraj 3700 mladoletnikov.

Raziskovalci treh univerz, ki so pripravili v torek predstavljeno poročilo, so opozorili na problematične strukture, ki omogočajo nadaljevanje zlorab v Cerkvi. Izpostavili so tudi celibat in težave na področjih spolnosti, predvsem istospolne usmerjenosti. Cerkev bo tako s strokovnjaki opravila razpravo o celibatu in spolni morali.

Škofje so napovedali tudi, da bodo žrtvam pomagali, med drugim jim bodo omogočili pogovore s strokovnjaki. Vzpostavili bodo posebne kontaktne točke, na katerih se bodo z žrtvami pogovorili o zahtevkih za odškodnino.

Glede na ugotovitve poročila je 1670 klerikov v Nemčiji v letih 1946-2014 zagrešilo določeno obliko spolnega napada nad 3677 mladoletniki, v glavnem fanti, in ustrahovalo svoje žrtve, da so o zlorabah molčale.

Številni duhovniki, ki so zlorabljali otroke, so bili premeščeni v druge župnije, ki niso bile opozorjene na njihovo zločinsko preteklost. Le eden od treh spolnih prestopnikov oz. 566 od 1670 obtoženih je svoja dejanja pojasnil na disciplinskem zaslišanju Cerkve. 154 teh primerov se je zaključilo brez kazni, 103 pa le z opozorilom.

Nemška katoliška cerkev se je žrtvam opravičila za vse napake in povzročeno bolečino. Žrtve zlorab pa so kritične do poročila, ker da ne vsebuje ukrepov za izločitev storilcev. Ob tem so pozvali Cerkev, naj temeljito revizijo zlorab opravijo neodvisni strokovnjaki. Zavzemajo se tudi za izplačilo odškodnin žrtvam.