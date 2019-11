Opredelitev živali kot samo živih bitij je neskladna z Lizbonsko pogodbo

Zakaj je tako pomembno, da bi v naši zakonodaji pisalo, da so živali čuteča živa bitja? Zato, ker bi lahko tudi njihove mučitelje ostreje kaznovali. Vlada je namreč zavrnila besedo čuteča in sprejela dikcijo, da so živali zgolj živa bitja. Do zdaj so bile sicer opredeljene kot stvari. A kaj bi beseda čuteče prinesla? Dejansko uskladitev z Lizbonsko pogodbo, ki jo je podpisala tudi Slovenija.