Ogledali si bomo lahko prvo digitalno komedijo z naslovom Optimisti

Beseda leta 2020 bi bila lahko "dom". SSKJ nam razloži, da je to prostor, kjer nekdo stalno živi. Doma držeč se človek pa je zapečkar. A vse le ni tako črno, v življenju je treba biti optimist, kar Janez Hočevar -Rifle, Lado Bizovičar in Goran Hrvaćanin vsekakor so. Ustvarili so prvo digitalno-interaktivno komedijo pri nas. Obljubljajo, da bodo v predstavi odgovorili na vsa vprašanja in rešili svet. Vi pa se jim boste lahko kar z domačega kavča nasmejali in se tudi preko domačega računalnika vključili v predstavo.