Optimisti postregli s premiero in nasmejali na tisoče Slovencev

Že mesece so zaprte šole, gledališča. Družabnega življenja in zabav ni že od marca. Glavni vir zabave so postale vladne novinarske konference. A Lado Bizovičar, Goran Hrvaćanin in Janez Hočevar - Rifle so se odločili popraviti vtis. Ustvarili so prvo spletno interaktivno predstavo Optimisti. Posebna premiera z rdečo preprogo, posebna VIP zabava. Preverili smo, kako drugačna je premiera v korona času in ali je vsaj glavobol po zabavi enak.